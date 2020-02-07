В аварии под Брянском пострадали два человека

ДТП с двумя пострадавшими случилась на 16-м километре дороги Брянск — Новозыбков.

Водитель Киа Рио, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и зацепил двигавшийся по ней Ниссан Тильда. Ниссан от удара выехал на встречную полосу.

Сидевшая за рулем Ниссана женщина получила ушиб позвоночника, а у находившейся в салоне девочки семи лет врачи диагностировали ушиб селезенки. Обе пострадавших были доставлены в больницу.

Ранее мы сообщили, что в районе площади Ленина в Брянске столкнулись три автомобиля.