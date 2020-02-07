В Журиничах три человека погибли при пожаре

В Журиничах в ночь на понедельник загорелся частный дом на две квартиры.

Сообщение о возгорании поступило на пульт регионального МЧС в начале третьего ночи. Пожарные через несколько минут прибыли на место и примерно за два часа потушили огонь.

Сообщается о трех погибших, все они взрослые. Ранее была информация только о пострадавших.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что в Брянске иномарка сгорела на глазах у владельца. Пожарным удалось локализовать и погасить огонь, но машина восстановлению уже не подлежала.