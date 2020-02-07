На Городищенской горке столкнулись две машины

На Городищенской горке утром понедельника столкнулись две машины. Фото с места ДТП выложил в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте очевидец аварии.

Предположительно причиной ДТП могли стать несоблюдение дистанции или превышение скорости.

По информации от очевидцев, вскоре после аварии на подъезде к Городищенской горке стала скапливаться пробка в направлении Старого аэропорта.

Ранее мы сообщали об огромной пробке, возникшей на Городищенской горке в пятницу.