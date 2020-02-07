Напугавший в понедельник жителей Бежицы черный дым в районе БМЗ оказался не связан с пожаром. Как официально пояснила пресс-служба завода, никаких возгораний нет, просто по соседству с предприятием кто-то сжигал мусор.

Сообщения о черном дыме в районе БМЗ с фото и видео появились в группе «Типичный Брянск» в районе 11:30 понедельника.

Ранее мы сообщали, что в Журиничах в ночь на понедельник при пожаре погибли три человека.