В Дятькове полиция нашла украденные у пенсионерки медали

В Дятьковском районе полиция по горячим следам раскрыла кражу медалей у пенсионерки.

О случившемся в полицию заявила родственница потерпевщей. Пропали медали «Ветеран труда»и «Труженник тыла».

Полицейские меньше чем за сутки нашли предполагаемого вора и изъяли у него медали. До суда подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Медали пока приобщены к делу как вещественное доказательства, но по временем будут возвращены хозайке.

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