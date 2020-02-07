Брянская полиция расследует пьяное ДТП на Дятьковской трассе

УМВД по Брянской области сообщило, что следователь брянской полиции ведет уголовное дело по факту гибели человека в пьяном ДТП на Дятьковской трассе. В расследовании участвует также СУ СКР по региону.

Предполагаемому виновнику аварии грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ранее мы сообщили, что поздним вечером 29 января на трассе Брянск — Дятьково — граница Калужской области водитель легкового автомобиля, не рассчитав дистанцию врезался сзади в фуру. Водитель, по версии следствия, в момент аварии находился за рулем пьяный. Находившийся в салон легковушки пассажир погиб.