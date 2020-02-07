Брянец прославил в соцсетях похитителей бензина

Брянец поделился в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте видеозаписью, запечатлившей, как двое злоумышленников пытаются в сумерках слить бензин из припаркованной во дворе машины.

Однако довести криминальный замысел до конца им не удалось. У автомобиля, из бака которого они хотели слить горючее, сработала сигнализация, и им пришлось убежать.

Как пишет автор записи, инцидент имел место в Фокинском районе города.