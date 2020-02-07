Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянец прославил в соцсетях похитителей бензина

Опубликовано Вчера, 17:42

Брянец поделился в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте видеозаписью, запечатлившей, как двое злоумышленников пытаются в сумерках слить бензин из припаркованной во дворе машины.

Однако довести криминальный замысел до конца им не удалось. У автомобиля, из бака которого они хотели слить горючее, сработала сигнализация, и им пришлось убежать.

Как пишет автор записи, инцидент имел место в Фокинском районе города.

 

Фото
 1890
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинском районе орудуют охотники за бензином
  • В Брянске слили бензин из трех машин
  • В Брянске таксиста на Audi обвинили в сливе бензина
  • Жительница Брянска сфотографировала хулиганов, разбивших машину
  • Ночью в центре Брянска отец с сыном задержали колесного вора
    • Новости регионов
    В Дятьково пройдет 3 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
    18:01:46 10-02-2020
    Заключительный, третий отборочный этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубок Stels в категории ATV состоится 15-16 февраля в Дятькове. Об этом сообщают организаторы на странице клуба автомобильных видов спорта и активного отдыха «Мастер» в соцсетях.
    Более 30 переездов отремонтируют в Смоленской области в 2020 году
    12:10:32 06-02-2020
    В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
    13:08:14 05-02-2020
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.  
    Затянувшийся «юбилей»
    12:39:50 05-02-2020
    Что будет с эколого-биологическим центром, прогимназией и «Орлёнком»? На какой стадии находится строительство «юбилейных» объектов, работа над которыми ещё не завершена? Когда их достроят? Гарантируют ли строители, что на этот раз успеют в срок?
    Пять экологических проектов планируется реализовать на МЖД в 2020 году
    17:01:02 29-01-2020
    Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.
    «Никто не забыт»
    12:30:31 29-01-2020
    Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».
    Лента новостей
    Вчера, 19:34
    Во вторник брянский троллейбус №9 изменит маршрут
    Вчера, 18:22
    Брянские депутаты удвоили региональный материнский капитал
    Вчера, 18:22
    Из Брянска может появиться прямой рейс в Волгоград
    Вчера, 17:42
    Брянец прославил в соцсетях похитителей бензина (ВИДЕО)
    Вчера, 17:33
    В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Капелька»
    Вчера, 17:11
    Брянская полиция расследует пьяное ДТП на Дятьковской трассе
    Вчера, 17:02
    В Дятькове полиция нашла украденные у пенсионерки медали
    Вчера, 16:43
    В Брянске прокуратура заставила чиновников оплатить лекарства для инвалида
    Вчера, 16:15
    В Брянском районе прокуратура нашла ничейную ЛЭП
    Вчера, 15:57
    С брянским шоуменом Андреем Шагаровым судится работница почты
    Вчера, 15:38
    МЧС предупредило жителей Брянщины, что во вторник погода испортится
    Вчера, 15:16
    Премьер-министр Михаил Мишустин реализовывал крупный сельхозпроект на Брянщине
    Вчера, 14:48
    Власти Брянска рекомендовали директорам 12 предприятий увеличить зарплаты работников
    Вчера, 14:26
    Прокуратура оштрафовала директора жирятинской школы за холод в классах
    Вчера, 13:59
    Брянец пожаловавлся в соцсетях на жадных маршрутчиков
    Вчера, 13:41
    Дым в районе БМЗ оказался не связан с пожаром (ВИДЕО)
    Вчера, 13:10
    За неделю мошенники обманули брянцев почти на 1,6 млн рублей
    Вчера, 12:45
    Юные брянцы победили на всероссийских соревнованиях по танцам
    Вчера, 12:16
    Жена Коломейцева обещает подать в суд на брянское СМИ
    Вчера, 11:55
    Брянку возмутило поведение парней, не уступивших место старушке
    Вчера, 11:32
    Одаренные дети с Брянщины отдохнут в «Артеке»
    Вчера, 11:14
    На Городищенской горке столкнулись две машины
    Вчера, 10:57
    В Журиничах три человека погибли при пожаре
    Вчера, 10:39
    Брянский водитель выложил в интернет ролик про опасный обгон (ВИДЕО)
    Вчера, 10:20
    В аварии под Брянском пострадали два человека
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 18:00
    В Дятьково пройдет 3 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
    Вчера, 12:34
    9 марта  драмтеатр приглашает на оперетту "Мистер Икс" 
    7-02-2020, 14:34
    Энергетики «БрянскЭлектро» успешно сдали экзамены по электробезопасности
    7-02-2020, 14:03
    В подразделениях ООО «БрянскЭлектро» прошли противопожарные тренировки
    7-02-2020, 12:29
    «Долги по налогам? Надо платить!»
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Жена Коломейцева обещает подать в суд на брянское СМИ
    Новости На дорогах
    Брянский водитель выложил в интернет ролик про опасный обгон
    Новости Общество
    В Брянском районе прокуратура нашла ничейную ЛЭП
    Политика Общество
    Блогер Коломейцев хочет уехать в Москву
    Новости Происшествия
    На Брянщине спустя 12 лет осудили нарушителя границы
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кто проверит прибор учета?

    Кто проверит прибор учета?В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 году

    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 годуВ Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.

    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго поделились опытом работы с коллегами из Беларуси

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Беларуси первым опытом работы обновленного Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.