В Новозыбкове автомобиль сделал дыру в заборе частного дома

В Новозыбкове автомобиль, не вписавшись в поворот, снес не меньше двух секций забора перед частным домом. Повреждения получила и машина.

Об инциденте накануне рассказал в соцсетях участник анонимный участник сообщества «Новозыбков Autoclub» во ВКонтакте. Он считает, что находившийся за рулем предполагаемый виновник аварии был пьян.

Ранее мы сообщили, что в Брянске автомобиль врезался в ограждение тротуара недалеко от здания ГИБДД. Ограждение устояло, но деформировалось.