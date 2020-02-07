В брянском приюте умер кот, брошенный детьми в трансформаторную будку

Брянский приют для животных «Второй шанс» в своем Инстаграме накануне сообщил о смерти кота, ранее доставленного туда после того, как его бросили в трансформаторную будку дети.

«Случилось самое страшное. Нам не удалось помочь страдальцу. Мистер Джинглс умер. Ожог лёгких, несовместимый с жизнью.. Нам удалось спасти отмирающий язык и слизистые. Нам удалось снять болевой шок и стабилизировать котика. Сегодня он стал кушать сам. Мы хотели поделиться радостными новостями, но не вышло.. Обидно и страшно, злость от бессилия просто разрывает на части... Прости кот», — говорится в сообщении паблика.

Ранее мы сообщили, что кот, получивший ожоги в трансформаторной будке, куда его забросили дети, в конце января был доставлен в приют. Работники приюта отмечали, что у животного, в частности, сильно болели обожженные уши, но, несмотря на ожоги, он сохранил аппетит, и выражали надежду, что смогут его выходить.