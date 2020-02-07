В Выгоничском районе слетел с дороги грузовик

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте во вторник опубликовал видео с последствиями ДТП. Ролик он заснял, проезжая мимо места аварии.

На записи видно, как кузов длинномерного грузовика нависает над обочиной. Кабина, съехавшая в кювет, с дороги не видна. Возле грузовика дежурит сотрудник ГИБДД.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили, что на брянской объездной трассе случилось массовое ДТП с погибшим у поворота на Глинищево. Столкнулись три машины, две легковых и фура. Погиб водитель получившего самые внушительные повреждения автомобиля Фольксваген Поло. Причины трагической аварии выясняет ГИБДД.