Инспекторам ГИБДД в Брянске попались 18 дрифтеров за одну ночь

Во время очередного рейда против дрифтеров, состоявшегося накануне, скрытым патрулям ГИБДД попались 18 любителей опасных покатушек на парковках у супермаркетов. Особенно урожайными на них, как сообщает городской отдел ГИБДД, оказались Фокинский и Бежицкий районы, где в сети инспекторов угодили в общей сложности 13 любителей управляемых заносов.

Одному из нарушителей пришлось в сопровождении инспекторов отправиться в отдел, поскольку за ним числился ранее не оплаченный штраф. Время до суда ему придется коротать в «обезьяннике».

Поскольку прогноз погоды на ближайшие дни обещает благоприятные условия для дрифта, отдел ГИБДД обещает охотиться на поклонников этого вида экстрима каждую ночь.

Ранее мы сообщали о результатах аналогичного рейда ГИБДД на прошлой неделе. Тогда полицейским попались 14 дрифтеров за ночь.