Житель Унечи в пьяной драке убил отца

В Унече семейные посиделки за бутылкой закончились смертью одного из участников. В причинении вреда здоровью, ставшего причиной летального исхода, подозревается сын погибшего.

По версии следствия, во время пьяных посиделок с родными и знакомыми подозреваемый поссорился с отцом из-за денежного долга, который тот ему не возвращал. Ссора перещла в драку, а от полученных побоев мужчина на следующий день умер.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потрепевшего. Дело расследует СУ СКР по Брянщине.

Ранее мы сообщали, что полиция Брянска и СУ СКР по региону совместно расследуют пьяное ДТП с погибшим, случившееся на Дятьковской трассе.