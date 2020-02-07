В брянском супермаркете «взяли в заложники» несовершеннолетнюю
Участиница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте рассказала об инциденте, свидетелем которого, как утверждает, стала накануне в одном из супермаркетов Брянска. На ее глазах девочка на вид 10-11 лет случайно зацепила рюкзаком и разбила две бутылки с шипучими напитками. Обе стояли на столике между стеллажами, сужая проход.
Сбежавшиеся на шум сотруднике магазина требовали от ребенка оплатить разбитый товар. В итоге девочке пришлось оставаться в магазине «в заложниках», пока ее подруга бегала домой за деньгами.
Автор сообщения задается вопросом, правомерны ли действия персонала магазина.
Большинство комментаторов склоняются к тому, что работники торговой точки нарушили закон: бой уже заложен в цену товара, потребитель не обязан оплачивать товар, который не собирался покупать, а то, что девочка оставалась «заложницей» чревато для работников магазина уголовной ответственностью за незаконное огранчиение свободы.
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