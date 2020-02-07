в Советском районе квартирный вор присвоил наличность и золотые украшения

В Советском районе Брянска полиция раскрыла квартирную кражу.

Потерпевший 58 лет подал заявление, что, пока он был на работе, в квартиру, отжав оконное стекло, проник неизвестный и унес 41 тысячу рублей наличными и украшения из золота.

Через три дня полицейские задержали предполагаемого вора. Им оказался житель района 36 лет, который ранее был не раз судим.

Подозреваемый признался в содеянном и выплатил 65 тысяч рублей в возмещение ущерба. Ему грозит перспектива провести в колонии ближайшие шесть лет.

Ранее мы сообщали, что в Дятьковском районе полицейские раскрыли по горячим следам кражу двух медалей у пенсионерки.