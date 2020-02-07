Учительница из Журиничей потеряла на пожаре мать, брата и мужа
Во вторник стало известно, кто погиб на пожаре, случившемся накануне в Журиничах. В загоревшемся многоквартирном доме жили семьи учителей местной школе. Все трое погибших — мать 82 лет, брат 62 лет и муж тоже 62 лет учительницы математики. Женщина во время пожара смогла достучаться до соседей и разбудить, что позволило им спастись. А вот своих близких спасти не смогла. А теперь не сможет и похоронить, так как сама пострадала на пожаре и находится в больнице.
Что в ночь на понедельник в Журиничах загорелся многоквартирный дом, мы сообщили накануне. Выехавшие на вызов пожарные не дали огню распространииться на соседние дома и потушили его. Утром понедельника в доме обнаружили три тела со следами ожогов. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту гибели людей.
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