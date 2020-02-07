Спасатели патрулируют водоемы в Жирятине

Сотрудники МЧС в Жирятинском районе Брянщины организовали регулярное патрулирование берегов местных водоемов и популярных у поклонников зимней рыбалки мест.

Спасатели разъясняют рыбакам опасность выхода на неокрепший лед и рассказывают, как помочь пострадашим в ситуации, когда человек провалился в воду.

Патрулирование проводится для профилактики провалов под лед и в полыньи.