Владельца брянской машины ищут в Подмосковье

В сообществе «Подслушано Брянск» пользователь социальной сети ВКонтакте опубликовал сообщение с просьбой найти хозяина автомобиля, который уже две недели стоит на въезде в подмосковную Власиху рядом со строительством ЖК «Лайково». Обратиться в брянский паблик его побудило то, что на бесхозном авто номера 32 региона.

Участники сообщества предлагают автору пробить номер по базе ГИБДД и высказывают предположения, что водитель запил или с ним что-то случилось.

Судя по тому, что автор назвал брянцев брянчанами, он явно не местный.