Волонтеры ищут пропавшего 18-летнего брянца

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут Виталия Сковпень 18 лет, жителя Брянска. Об этом отряд сообщил накануне через свои аккаунты в соцсетях.

Пропавший ущел из дома и не вернулся 17 января. Предположительно может находиться в Магнитогорске. Но точное местонахождение пока неизвестно.

Виталий худощав, темно-серые глаза, волосы светло-русые. Рост 1,72 метра. Из дома ушел в черных куртке. джинсах и ботинках и с серым рюкзаком.

Ранее мы сообщали, что в Брянске нащелся живым подросток 11 лет.