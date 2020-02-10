Брянская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на трассе М-3

Брянская полиция ищет очевидцев аварии с погибшим и пострадавшим, которая случилась 31 января на 168 километре федеральной трассы М-3 «Украина».

По версии следствия, Форд Фокус, которым управлял мужчина 48 лет, выехал на втречную полосу и столкнулся с Опелем Инсигниа. От удара водитель Форда погиб на месте. Водитель Опеля 35 лет был доставлен в больницу с тяжкими повреждениями.

Ранее мы сообщили, что полиция выясняет подробности аварии с шестью пострадавшими в районе завода Литий в Брянске. По предварительным данным, столкновения автомобиля скорой помощи и маршрутки №47 случилось, когда водитель скорой пытался с сиреной и мигалкой проскочить перекресток на красный свет.