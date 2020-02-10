В Брянске осудили за торговлю наркотиками бывшего футболиста

Бежицкий районный суд Брянска приговорил к десяти с половиной годам колонии и лишил права садиться за руль в течение трех лет жителя Москвы, которого признал виновным в торговле наркотиками и пьяной езде.

Суд установил, что осужденный вместе с сообщником получил партию наркотиков в Ногинске и распространял ее в Бежицком раойне Брянска через закладки. О местах закладок он сообщал покупателям через мессенджер. В июне прошлого года его задержали полицейские и изъяли часть партии зелья, которую он не успел распродать.

В процессе следствия выяснилось, что фигурант уголовного дела о сбыте наркотиков уже разыскивается полицией за повторную пьяную езду, А ранее он профессионально играл в футбол и выступал в Высшей лиге чемпионата Таджикистана.