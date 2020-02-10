Прокуратура Клинцов завела дело на бухгалтера местной школы искусств

Бухгалтер детской школы искусств в Клинцах проходит как подозреваемая по уголовному делу о присвоении 117 тысяч рублей, которое возбудила районная прокуратура. Расследованием занимается полиция. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянщины.

Другие детали следствия пока не раскрываются.

Ранее мы сообщили, что в Брянске осудили на десять с половиной лет бывшего футболиста, признанного виновным в распространении наркотиков через закладки и пьяной езде.