Житель Навли, забивший знакомого, получил 8 лет колонии

Суд вынес приговор жителю Навли, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

В суде было установлено, что осужденный в августе прошлого года, поссорившись со знакомым, стал избивать его кулаками. Потерпевший получил не меньше 28 ударов кулаком по голове, груди и животу и умер от полученных травм.

Виновник был приговорен к восьми годам колонии.

Ранее мы сообщали, что в Унече мужчина во время семейно-дружеских посиделок поругался в отцом из-за денег, которые тот ему задолжал, и, по версии следствия, забил его до смерти.