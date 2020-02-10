Брянец обнаружил в шаурме гвоздь

Участник сообщетсва «Подслушано Брянск» во ВКонтакте анонимно рассказал, что обнаружил гвоздь внутри шаурмы, которую купил в киоске, расположенном в Советском районе города рядом с областной больницей. Он утверждает, что наткнулся на такой сюрприз, пережевывая продукт, и призывает брянцев быть осторожными при аналогичных покупках.

Мнения комментаторов под сообщением разделились. Одни просили назвать, в каком конкретно киоске была куплена шаурма, другие уповали на то, что она вредна сама по себе, третьи рекомендовали свои любимые заведения, где ее продают. Нашлись и желающие обвинить автора в черном пиаре от конкурентов упомянутого им ларька.

Нашлись и острословы, констатирующие, что продукт оказался с «остринкой» и повышенным содержанием железа.