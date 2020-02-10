В Брянске УФАС оштрафует страховщика за рекламу на фасаде

В Брянское УФАС обратился брянец, увидевший на одном из городских фасадов рекламу с предложением оформить ОСАГО у страховщика, не имевшего лицензии на этот вид страхования.

Проверка по его обращению показала, что лицензии Центробанка РФ на страховании автогражданской ответственности у рекламодателя действительно нет. Сам же рекламодатель пояснил, что продает по агентскому договору полисы страховой компании, у которой лицензия есть. А ошибки в содержании баннера допустил, потому что не знал закона.

УФАС вынесло предписание устранить нарушения и возбудило на рекламодателя административное дело. Скорее всего, ему придется заплатить штраф за нарушение законодательства о рекламе.