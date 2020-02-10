В Жуковке полиция подозревает пенсионерку в краже

Жительница Жуковки сняла в банкомате деньги, а по приходе домой, что кошелек вместе со снятой наличностью забыла у банкомата.

Женщина подала заявление в полицию. Полицейские вскоре вышли на подозреваемую, которой оказалась жительница Жуковского района 63 лет. Женщина призналась, что нашла кошелек возле банкомата и присвоила находившиеся в нем деньги и показала полицейским место, где избавилась от кошелька.

Теперь пенсионерке грозит до пяти лет колонии.