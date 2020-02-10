В Брянске ищут хозяев для слепого кота

Брянский приют «Второй шанс» ищет хозяев для кота, который потерял зрение из-за петарды, которую в него бросили дети в городе Сельцо. Раненое и контуженное животное подобрал на улице и отвез в приют неравнодушный прохожий.

Теперь кот тяжело переживает последствия контузии и собственную слепоту.

В приюте ему дали кличку Корсар.

«Я слышу, чую, но не вижу, где лапы? Где хвост? Где я?? Почему темнота такая разная? То она едой пахнет, то больницей, то чем-то теплым и добрым .. Как понять её, темноту эту, что она готовит мне в следующий момент?!», — передают мировосприятие кота сотрудники приюта.

Животному пять или шесть лет, оно чипировано, привито, стерилизовано.

Ранее мы сообщали, что в конце февраля — начале марта приют проведет на Новостройке выставку животных, которых желающие смогут взять к себе в дом.