В Брянске ищут хозяев для слепого кота
Брянский приют «Второй шанс» ищет хозяев для кота, который потерял зрение из-за петарды, которую в него бросили дети в городе Сельцо. Раненое и контуженное животное подобрал на улице и отвез в приют неравнодушный прохожий.
Теперь кот тяжело переживает последствия контузии и собственную слепоту.
В приюте ему дали кличку Корсар.
«Я слышу, чую, но не вижу, где лапы? Где хвост? Где я?? Почему темнота такая разная? То она едой пахнет, то больницей, то чем-то теплым и добрым .. Как понять её, темноту эту, что она готовит мне в следующий момент?!», — передают мировосприятие кота сотрудники приюта.
Животному пять или шесть лет, оно чипировано, привито, стерилизовано.
Ранее мы сообщали, что в конце февраля — начале марта приют проведет на Новостройке выставку животных, которых желающие смогут взять к себе в дом.
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