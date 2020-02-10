В Стародубе местного жителя осудили за кражу бензогенератора на пастбище
В Стародубе суд приговорил к обязательным работам жителя Стародубского района, признанного виновным в краже бензогенератора с пастбища холдинга «Мираторг».
Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина 24 лет на своем автомобиле ааехал на пастбище «Брянской мясной компании», которая входит в структуру холдинга «Мираторг», ножницами по металлу вскрыл антивандальную сетку и украл принадлежащий предприятию бензогенератор.
Злоумышленника вычислила и передала полицейским служба безопасности компании.
Похущенное имущество было возвращено законному владельцу, а молодой мужчина испортил себе биографию судимостью..
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кто проверит прибор учета?
В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Белоруссии первым опытом работы обновлённого Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.