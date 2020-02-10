В Стародубе местного жителя осудили за кражу бензогенератора на пастбище

В Стародубе суд приговорил к обязательным работам жителя Стародубского района, признанного виновным в краже бензогенератора с пастбища холдинга «Мираторг».

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина 24 лет на своем автомобиле ааехал на пастбище «Брянской мясной компании», которая входит в структуру холдинга «Мираторг», ножницами по металлу вскрыл антивандальную сетку и украл принадлежащий предприятию бензогенератор.

Злоумышленника вычислила и передала полицейским служба безопасности компании.

Похущенное имущество было возвращено законному владельцу, а молодой мужчина испортил себе биографию судимостью..