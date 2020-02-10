В Выгоничском районе саперы обезвредили авиабомбу

В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Заключительный, третий отборочный этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубок Stels в категории ATV состоится 15-16 февраля в Дятькове. Об этом сообщают организаторы на странице клуба автомобильных видов спорта и активного отдыха «Мастер» в соцсетях.

Во время дорожных ремонтов деревья будут сохранять. Капитальный ремонт улиц в Смоленске, запланированный на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обсудили на рабочем совещании, которое провёл губернатор Алексей Островский. О подготовке к работам рассказали глава областного центра Андрей Борисов, а также профильные чиновники областной и городской администраций.

Обеспечение льготными лекарствами налажено, но проблемы ещё есть. Почему СЛУЧАЮТСЯ перебои с поступлением в аптеки некоторых видов важных лекарств? Часто ли сейчас возникают эти проблемы и как с ними борются?

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В праздничные дни 24 февраля и 9 марта изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с Брянской и Калужской областями.

Выехавшиее на место специалисты пожарно-технического центра ГУ МЧС изъяли и обезвредили смертоносный боеприпас. Угрозы для жителей района и поселка больше нет.

Опасная находка осталась в наших краях еще с Великой Отечественной войны.

Бомбу весом в сто килограммов нашли днем четверга, 13 февраля, в Выгоничском районе Брянщщины в окрестностях поселка Никольский. О происшествии сообщило региональное ГУ МЧС.

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