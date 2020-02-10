Брянца будут судить за кредит на умершего родственника
Житель Брянска 29 лет предстанет перед судом по обвинению в кредитом мошенничестве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного УМВД.
По версии следствия, мужчина использовал персональные данные умершего три месяца назад родственника и оформил на него кредит через онлайн-сервис банка. Обман раскрылся, когда банк после очередного неплатежа обратился в полицию. На след предполагаемого афериста полицейские вышли в течение двух дней.
Обвиняемый признался в содеянном и обещает в кратчайшие сроки возместить банку 55 тысяч рублей, которыми неправомерно завладел. Ему грозит до двух лет колонии.
Ранее мы сообщили, что в Брянске суд вынес приговор бывшему фельдегерю, расстрелявшему двух сослуживцев, чтобы завладеть деньгами и выплатить долги по кредитам. Осужденный получил пожизненное заключение.
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