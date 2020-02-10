В Севске украли и сдали в металлолом полтонны строительных конструкций

Полиция в Севске раскрыла кражу полутонны металлоконструкций с частного подворья. Об этом сообщило в четверг региональное УМВД.

Обратившийся с заявлением владелец строительных конструкций рассказал, что хранил их на подворье у родственницы. Самого его долго не было в городе, а по приезде обнаружил пропажу. Украденное он оценил в щесть тысяч рублей.

Полиция вскоре вышла на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он признался, что сложенный на чужом дворе металл уже давно не давал ему покоя. Подозреваемый наврал знакомому водителю грузовика, что конструкции ему якобы подарили на условиях самовывоза, с его помощью погрузил их на машину и отвез в пункт приема металла. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы сообщили, что в Жуковке полиция подозревает в краже пенсионерку. По версии следствия, пожилая женщина нашла возле банкомата кошелек, забытый другой клиенткой, и присвоила находившмеся в нем 11 тысяч рублей.