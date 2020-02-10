Житель Почепа отправился за решетку за торговлю наркотиками

Жителя Почепа приговорили к реальному сроку за продажу наркотиков. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый продал третьему лицу 98,6 грамма маковой соломки. Такое количество по закону считается значительным размером.

Ближайшие пять лет осужденный проведет в местах лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы жителя Москвы, распространявшего наркотики через закладки в Бежицком районе Брянска. А в прошлом закладчик профессионально играл в футбол и выступал в высшей лиге чемпионата Таджикистана.