В Клетне прокуратура требует от родителей выделить доли детями в купленном за материнский капитал жилье

В Клетне прокуратура направли в суд пять исков о понуждении покупателей жилья выделить в нем доли детям и второму супругу. Об этом в четверг сообщило надзорное ведомство Брянщины.

Все покупатели жилья, в отношении которых поданы иски, воспользовались при покупке материнским капиталом, но не выполнили условия предусмотренного законом.

Если жилье куплено с участием материнского капитала, закон обязывает покупателя оформить его в общую долевую собственность обоих супругов и всех несовершеннолетних детей, которые есть в семье.

Ранее мы сообщали, что региональный материнский капитал на Брянщине увеличился вдвое и с этого года составляет 200 тысяч рублей.