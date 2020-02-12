В Климовске районного чиновника оштрафовали за долги по зарплате

Прокуратура Климовского района оштрафовала за 10 тысяч рублей начальника финансового отдела районной администрации. Штраф был наложен за несоблюедния требований Трудового кодекса РФ выдавать зарплату вовремя и в полном объеме.

Прокурорская проверка показала, что 53 работника администрации района не получили в срок зарплату за октябрь. Общая сумма задолженности перед ними составила 360 тысяч рублей. Позже эти деньги были выплачены.