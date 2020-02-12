В Мглине женщину подозревают в краже банковской карты у пьяного

В Мглине полиция раскрыла кражу банковской карты и денег с нее у местного жителя 50 лет.

В момент кражи потерпевший не первый день находился в запое и пропажу заметил, лишь когда вышел из него. Хотя он с трудом помнил, что происходило в дни, пока он пил, ему удалось вспомнить, как вместе со знакомой, жительницей одного из сел района, они ходили в магазин за очередной порцией выпивки и закуской, и он передал ей карту и сообщил пин-код, чтобы она помогла расплатиться.

По версии следствия, карточку подозреваемая ему не вернула, а вскоре, найдя предлог, ушла из его дома, сняла с карты 20 тысяч рублей и уехала в Брянск. Там ее и задержали на квартире у подруги.

Подозреваемая помещена в СИЗО, ей грозит до шести лет за кражу.

Ранее мы сообщали, что в Жуковке полиция подозревает в краже пенсионерку. По версии следствия, женщина, найдя кощелек, забытый у банкомата, присвоила находившуюся в нем наличность в сумме 11 тысяч рублей.