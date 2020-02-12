В Сельцо полиция раскрыла кражу автозапчастей

В отдел полиции в городе Сельцо поступило заявление о краже от владельца автомастерской.

Заявитель недавно купил заброшенную автомастерскую и сразу поменял на ней замок. Однако вскоре обнаружил, что в помещении в его отсутствие побывал посторонний. Кто-то выставил окно, проник внутрь и украл находившиеся в мастерской автомобильные и тракторные запчасти.

По подозрению в краже полиция задержала жителя Брянского района 27 лет. Тот признался, что украл запчасти, сдал в пункт приема металлолома и получил за них три тысячи рублей.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее мы сообщали, что ранее судимый житель Севска подозревается в краже полутонны строительных конструкций с частного подворья. В отсутствие хозяина он погрузил их на грузовик и отвез в пункт сдачи металла. А водителю грузовика наварл, что конструкции ему якобы подарили на условиях самовывоза.