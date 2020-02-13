В Почепе осудили виновника пьяного ДТП со смертельным исходом

Суд приговорил к реальному сроку жителя Почепа, признанного виновным в смертельном ДТП.

Как установил суд, 3 августа прошлого года подсудимый, будучи пьяным, управлял машиной с двумя пассажирами на трассе, соединяющей Брянск с белорусской границей.

Не справившись с управлением, он слетел с трассы в кювет, где автомобиль перевернулся. Пассажир, находившийся на переднем сидении, умер на месте. Второй был достален в больницу с тяжелыми травмами.

Приговор — пять лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что брянская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, которое случилось 31 января на 168 километре федеральной трассы М-3.