На Киевском шоссе под Навлей случилось тройное ДТП

Участгник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте в пятницу выложил в социальную сеть два видеоролика, запечатлившие последствия тройного ДТП, которое случилось на федеральной трассе М-3 «Украина» в окрестностях Навли.

В одном из роликов снят съехавший с дороги в кювет грузовик и работающих рядом с ним полицейских и спасателей. Второй — две легковых машины с сильными повреждениями, стоящие на обочине с противоположной от грузовика стороны дороги.

Официальной информации о причинах аварии, жертвах или пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили, что в Почепе суд приговорил к реальному сроку местного жителя, признанного виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом.