Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске будут судить за задержку зарплаты директора компании

Опубликовано Вчера, 18:34

В Брянске предстанет перед судом по делу о несвоевременной выдаче зарплаты генеральный директор ООО «ЮКК "Земля и недвижимость"».

По версии следствия, с декабря 2018 по май 2019 года он не выдавал зарплату своим 16 сотрудникам и задолжал им свыше 2 млн рублей.

Дело передано на рассмотрение в мировые суды по месту жительства работников.

Ранее мы сообщали, что власти Брянска рекомендовали увеличить официальные зарплаты работников до среднеотраслевого уровня руководителям 12 предприятий, которые платят своим сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда.

Фото
 1060
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Власти Брянска рекомендовали директорам 12 предприятий увеличить зарплаты работников
  • Брянские троллейбусники получили зарплату за декабрь
  • В Брянске директора предприятия будут судить за невыдачу зарплаты
  • В Брянске директора «ГорСтройСервиса» судят за невыплату зарплаты
  • Директора брянского ООО «Сервис-лифт» осудят за 2-миллионный долг по зарплате
    • Новости регионов
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни февраля и марта
    17:50:40 13-02-2020
    В праздничные дни 24 февраля и 9 марта изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с Брянской и Калужской областями.
    Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
    12:07:36 13-02-2020
    Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.
    То, что доктор прописал
    12:42:43 12-02-2020
    Обеспечение льготными лекарствами налажено, но проблемы ещё есть. Почему СЛУЧАЮТСЯ перебои с поступлением в аптеки некоторых видов важных лекарств? Часто ли сейчас возникают эти проблемы и как с ними борются?
    Зелёный город
    12:38:19 12-02-2020
    Во время дорожных ремонтов деревья будут сохранять. Капитальный ремонт улиц в Смоленске, запланированный на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обсудили на рабочем совещании, которое провёл губернатор Алексей Островский. О подготовке к работам рассказали глава областного центра Андрей Борисов, а также профильные чиновники областной и городской администраций.
    В Дятьково пройдет 3 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
    18:01:46 10-02-2020
    Заключительный, третий отборочный этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубок Stels в категории ATV состоится 15-16 февраля в Дятькове. Об этом сообщают организаторы на странице клуба автомобильных видов спорта и активного отдыха «Мастер» в соцсетях.
    Более 30 переездов отремонтируют в Смоленской области в 2020 году
    12:10:32 06-02-2020
    В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    Лента новостей
    Вчера, 19:32
    В Навлинском районе прокуратура выявила нарушения при строительстве животноводческой фермы
    Вчера, 18:34
    В Брянске будут судить за задержку зарплаты директора компании
    Вчера, 18:26
    Власти Брянска утвердили проект благоустройства Привокзальной площади
    Вчера, 17:31
    На Киевском шоссе под Навлей случилось тройное ДТП (ВИДЕО)
    Вчера, 17:16
    В Почепе осудили виновника пьяного ДТП со смертельным исходом
    Вчера, 16:43
    В Брянске наградили сотрудников ГИБДД, не давших украсть контейнер для мусора
    Вчера, 16:25
    Медсестру из Брянска наградил Владимир Путин
    Вчера, 15:43
    Районные прокуратуры защитили предпринимателей Брянщины от налоговиков
    Вчера, 15:18
    В Сельцо полиция раскрыла кражу автозапчастей
    Вчера, 15:10
    В Мглине женщину подозревают в краже банковской карты у пьяного
    Вчера, 14:50
    На строительстве дороги по Советской заканчивается первый этап работ
    Вчера, 14:16
    В Брянске заработает центр услуг для бизнеса
    Вчера, 13:10
    Медсестра из Навли записала трек для музыкального конкурса
    Вчера, 12:40
    В ДК БМЗ выступил оркестр Росгвардии
    Вчера, 12:17
    Большинство брянцев День святого Валентина не празднует
    Вчера, 11:38
    На Брянщине завершился конкурс «А ну-ка, девушки!» среди осужденных
    Вчера, 11:22
    Брянским школьникам рассказали, как собирать сведения о солдатах Великой Отечественной войны
    Вчера, 10:55
    Активисты ЛДПР навели порядок на могилах воинов-афганцев на Центральном кладбище Брянска
    Вчера, 10:41
    Строители моста через Снежеть обустраивают первый ростверк
    Вчера, 10:25
    Брянских ветеранов поздравил поэт и композитор Валентин Фирсов
    Вчера, 09:39
    Апелляционный суд в Туле оставил в силе решение по ТРЦ Тимошковых
    Вчера, 09:07
    В Климовске районного чиновника оштрафовали за долги по зарплате
    Вчера, 08:31
    В Стародубе мировой суд взыскал деньги со злостных алиментщиков
    Вчера, 08:12
    Брянских предпринимателей обвинили в захвате земли на улице Мичурина
    13-02-2020, 19:32
    На Володарке из крана потекла черная вода (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    13-02-2020, 12:06
    Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
    12-02-2020, 16:30
    Каждая третья контрафактная сигарета на рынке из Белоруссии
    12-02-2020, 11:43
    Росконтроль подтвердил высокое качество куриного филе от «Мираторг»
    12-02-2020, 11:39
    Граждане Брянщины стали чаще обращаться в Росреестр.
    10-02-2020, 18:00
    В Дятьково пройдет 3 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянцам рассказали об изменениях в законе о полиции
    Новости Общество
    Приют «Второй шанс» проведет выставку питомцев, ищущих добрые руки
    Политика О главном
    В Госдуме открылась выставка в память десантников с Брянщины
    Новости Общество
    В Жуковском районе заметили аиста
    Новости Общество
    Брянские полицейские вернулись из командировки в Чечню
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кто проверит прибор учета?

    Кто проверит прибор учета?В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
    РЖД новости
    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 году

    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 годуВ Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.

    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго поделились опытом с коллегами из Белоруссии

    Сотрудники Брянскэнерго поделились опытом с коллегами из БелоруссииВ филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялась рабочая встреча с представителями ГПО «Белэнерго», в ходе которой руководители Брянскэнерго поделились с коллегами из Белоруссии первым опытом работы обновлённого Центра управления сетями (ЦУС) и рассказали об ожидаемых эффектах его деятельности в будущем. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.