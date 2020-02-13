В Брянске будут судить за задержку зарплаты директора компании

В Брянске предстанет перед судом по делу о несвоевременной выдаче зарплаты генеральный директор ООО «ЮКК "Земля и недвижимость"».

По версии следствия, с декабря 2018 по май 2019 года он не выдавал зарплату своим 16 сотрудникам и задолжал им свыше 2 млн рублей.

Дело передано на рассмотрение в мировые суды по месту жительства работников.

Ранее мы сообщали, что власти Брянска рекомендовали увеличить официальные зарплаты работников до среднеотраслевого уровня руководителям 12 предприятий, которые платят своим сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда.