Фрагмент тройного ДТП под Навлей подпал в камеру регистратора

В паблике «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне поздно вечером опубликовали видеоролик, частично запечатлевший аварию на трассе М-3 не доезжая Навли со стороны Брянска. В аварии были повреждены не меньше трех машин, включая грузовую.

Ролик снят предположительно видеорегистратором из салона машины, которая шла следом за грузовиком, участвовавшим в аварии и запечатлел, как он съезжает в кювет, после того как его зацепила легковая машина, ехавшая навстречу.

В пятницу мы сообщали, что на трассе М-3 в окрестностях Навли случилось тройное ДТП с участием грузовика, который, как демонстрировало ранее опубликованное в соцсетях видео, после столкновения находится за пределами трассы. В кадр попали также две сильно поврежденных легковых машины.