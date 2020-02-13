Пожар в ТРЦ «Европа» сняли на телефон

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте были опубликованы несколько коротких видеороликов о пожаре, случившемся накануне в кафе «Мафия», которое расположено внутри ТРЦ «Европа».

Возгорание было ликвидировано, жертв и пострадавших, по данным регионального ГУ МЧС, нет. Но сам факт пожара послужил причиной для некоторой паники среди посетителей торгового центра.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе на пожаре в жилом доме в Журиничах погибли три человека — близкие учительницы математики местной школы.