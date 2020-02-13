Пожар в ТРЦ «Европа» сняли на телефон
В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте были опубликованы несколько коротких видеороликов о пожаре, случившемся накануне в кафе «Мафия», которое расположено внутри ТРЦ «Европа».
Возгорание было ликвидировано, жертв и пострадавших, по данным регионального ГУ МЧС, нет. Но сам факт пожара послужил причиной для некоторой паники среди посетителей торгового центра.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе на пожаре в жилом доме в Журиничах погибли три человека — близкие учительницы математики местной школы.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Мираторг» начал экспорт высококачественной говядины в Бразилию
АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, сообщает, что первым среди российских производителей приступил к поставкам высококачественной говядины в Бразилию.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы за 2019 год. Годовой план по ремонтам выполнен на 106 процентов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.