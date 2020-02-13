19 брянцев пострадали от телефонных мошенников

19 жителей Брянской области на прошлой неделе заявили в полицию, что пострадали от телефонных мошенников. Об этом сообщило в понедельник областное УМВД. В общей сложности аферисты выудили у жителей Брянщины более 1,15 млн рублей.

985,3 тысячи рублей достались мошенникам, представлявшимся работниками служб безопасности банков и под предлогом возврата якобы списанных по ошибке денег, блокировки подозрительного перевода или разблокировки карты или счета получавшими доступ к счетам жертв и списывавших с них деньги.

Жителя Унечского района 24 лет аферисты обманули, представляясь покупателями ноутбука, который тот выставил на продажу. Выполнив инструкции, полученные в мессенджере, продавец лишился 98 тысяч рублей сбережений, которые лежали у него на счете. По аналогичной технологии мощенники выманили 64 тысячи рублей у женщины из Бежицы, продававшей автокресло, и 5 тысяч рублей у пенсионера из Фокинского района, который продавал нижнее белье.

Ранее мы сообщали, что мошенники рассылают предпринимателем письма с просьбой о материальной поддержке социально значимых мероприятий от имени правительства Брянской области. Правительство региона официально уведомило, что никакого отношения к письмам не имеет, и обратилось в полицию.