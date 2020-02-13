Руководитель предприятия в Фокинском районе ответит за невыплату зарплаты

В Фокинском районе прокуратура возбудила административные дела о нарушениях трудового законодательства, в числе которых невыплата в срок зарплаты, после проверки по жалобам бывших его сотрудников. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Во время прокурорской проверки было установлено, что за ноябрь и декабрь прошлого года компания задолжала 28 работников, включая уволенных, в общей сложности 1,5 млн рублей. А уволенным также не выдали трудовые книжки в день увольнения.

Руководитель предприятия получил также представление об устранении нарушений.

Ранее мы сообщали, что в Фокинском районе был привлечен к ответственности руководитель другого негосударственного предприятия, задолжавший работникам порядка 1,8 млн рублей.