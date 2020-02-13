Прокуратура заставила администрациюр района взять на баланс объект в Локте

Во время прокурорской проверки в поселке Локоть брасовского района был выявлен ничейный канализационный коллектор. Оказалось, что он ни у кого не состоит на балансе, ни одно муниципальное предприятие за ним не закреплено, а имущественные права на него в ЕГРН не зарегистрированы.

Поскольку закон такую ситуацию не допускает, надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Тот иск удовлетворил и обязал взять бесхозный коллектора на баланс администрациию района.

Ранее мы сообщали, что прокуратура в Брянском районе заставила администрацию сельского поселения принять на баланс ничейную ЛЭП на территории садового товарищества.