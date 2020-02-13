В Навле осудили к реальному сроку грабителя

В Навле суд приговорил к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима местного жителя, признанного виновным в покушении на грабеж.

Суд установил, что подсудимый в начале сентября прошлого года, будучи пьяным, на берегу озера в Навлинском районе минимум три раза ударил мужчину по голове и отобрал у него мобильный телефон и 1 тысячу рублей. Однако за потерпевшего вступился прохожий, который скрутил грабителя и передал полиции.

Ранее мы сообщили, что за минувшую неделю 19 жителей Брянщины пострадали от телефонных мошенников. Добычей аферистов стали более 1,15 млн рублей.