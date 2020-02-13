В Навле осудили к реальному сроку грабителя
В Навле суд приговорил к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима местного жителя, признанного виновным в покушении на грабеж.
Суд установил, что подсудимый в начале сентября прошлого года, будучи пьяным, на берегу озера в Навлинском районе минимум три раза ударил мужчину по голове и отобрал у него мобильный телефон и 1 тысячу рублей. Однако за потерпевшего вступился прохожий, который скрутил грабителя и передал полиции.
Ранее мы сообщили, что за минувшую неделю 19 жителей Брянщины пострадали от телефонных мошенников. Добычей аферистов стали более 1,15 млн рублей.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Мираторг» начал экспорт высококачественной говядины в Бразилию
АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, сообщает, что первым среди российских производителей приступил к поставкам высококачественной говядины в Бразилию.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы за 2019 год. Годовой план по ремонтам выполнен на 106 процентов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.