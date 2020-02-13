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В Новом Ропске прокуратура оштрафовала на 20 тысяч рублей директора интерната

Опубликовано Сегодня, 17:38

В Климовском районе прокуратура оштрафовала на 20 тысяч рублей директора Новоропской школы-интерната. Руководитель проштрафился, не сообщив вовремя о сделанной закупке.

Прокурорская проверка показала, что интернат закупил по госконтракту интерактивное оборудование. Но об оплате товара директор сообщил в казначейство с опозданием.

Ранее мы сообщали, что в Брянске прокуратура уличила в нарушении законодательства о госзакупках МУП «Брянские бани». Провинность руководства предприятия состояло в том, что оно не разместило в электронной базе информацию о закупке у единственного поставщика.

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