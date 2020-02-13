В Унече прокуратура лишает прав водителя с купленой справкой

Проверка надзорного ведомства показала, что житель района сначала обратился по поводу медицинского освидетельствования в районноую больницу. Но не смог пройти водительскую медкомиссию из-за противопоказаний, которые выявили офтальмолог и психиатр. Затем он оформил водительскую медицинскую справку в частной московской клинике, предъявил ее в МРЭО ГИБДД и получил водительское удостоверение. Поскольку по закону освидетельствование у психиатра и нарколога надо проходить строго по месту жительства или пребывания, прокуратура через суд добивается аннулирования допуска этого водителя к управлению транспортными средствами.

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