В Клинцах сотрудница кредитного отдела магазина подозревается в мошенничестве

Житель Гордеевского района 52 лет заявил в полицию, что его донимают сотрудники банка по поводу задолженности по кредитной карте, которую он не оформлял. Тем не менее банк требовал от него погасить 40 тысяч рублей просроченной задолженности.

Полиция подозревает в причатсности к этой и другим аферам сотрудницу кредитного отдела магазина техники из Клинцов 25 лет. По версии следствия, подозреваемая оформляла кредитные карты на жителей региона, чтобы нарисовать себе хорошие показатели. Выпушенные на имя третьих лиц карты она уничтожала. А когда понадобились срочно деньги, стала снимать с них наличность.

Во время следствия в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще трое жителей Клинцовского района. Всего с выпущенных на их имя карт было потрачено порядка 200 тысяч рублей.

Полиция проверяет подозреваюмую на причастность к другим аферам с кредитками. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы сообщали, что в Брянске предстанет перед судом подозреваемый в кредитном мошенничестве. По версии следствия, он взял кредит на родственника через три месяца после его смерти.