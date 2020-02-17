В Комаричском районе водитель погиб в лобовом столкновении

На 448 километре федеральной трассы М-3 «Украина» на территории Комаричского района Брянщины накануне вечером случилось лобовое столкновение автомобиля ВАЗ и грузовика Сканиа. Об этом во вторник сообщило областное УГИБДД.

Находившийся за рулем «Жигулей» водитель 43 лет от полученных травм умер на месте.

Причины аварии выясняются.

Ранее мы сообщили, что в Брянске из-за аварии в районе завода Литий образовалась пробка от места ДТП до кольца в районе мясокомбината.