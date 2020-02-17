В Навле пьяный водитель сбил пешехода
Пьяный водитель, сбивший утром понедельника женщину в Навле, наказал сам себя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
В районе 8 часов утра на Каречевской улице в Навле автомобиль ВАЗ-21150, двигавшийся в сторону улицы Розы Люксембург, выехал на обочину и сбил пешехода — женщину 48 лет. Она была госпитализирована с тяжелыми травмами.
С места происшествия водитель скрылся.
Спустя 10 минут тот же автомобиль, двигаясь в направлении села Гремячее по дороге от украинской границы к Климовскому на ее 7 километре съехал на обочину, а оттуда в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Медосвидетельствование показало, что за рулем он находился пьяным.
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