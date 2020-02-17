Работники конструкторского бюро на Володарке с сентября не видели зарплату

Прокуратура Володарского района Брянска начала проверку ситуации с выдачей зарплаты работникам ООО «ОКБ по теплогенераторам». Об этом во втроник сообщила областная прокуратура.

Основанием для проверки послужили публикации СМИ с информацией, что зарплату работникам бюро выдавали с задержкой, а с сентября прошлого года и вовсе перестали платить. Если проверка найдет подтверждение этим фактам, надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщали, что прокуратура возбудила административные дела о нарушениях трудового законодательства, включая задержку зарплаты, на руководителя предприятяи в Фокинском районе Брянска.